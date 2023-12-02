اختناق 3 أشخاص بالغاز السام في سكيكدة

سجلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم السبت، حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أنبوب تصريف الغازات الخاص بالمدفأة داخل منزل بحي الزفزاف القديم مفرزة الرومان بلدية و دائرة سكيكدة.

وأوضحت ذات المصادر أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 02سا17د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من أنبوب تصريف الغازات الخاص بالمدفأة داخل منزل بحي الزفزاف القديم مفرزة الرومان بلدية و دائرة سكيكدة.

وخلف الحادث تسمم 03 أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 09 سنوات و 72 سنة. تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى المحلي.

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