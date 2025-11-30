اختناق 3 أشخاص بغاز البوتان في تيميمون

أصيب 3 أشخاص باختناق جراء استنشاق الغاز المتسرب من قارورة البوتان، بحي البناء الريفي ماسين، ببلدية وولاية تيميمون.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 03سا16د من أجل إسعاف عائلة تعرضت للاختناق بالغاز. المتسرب من قارورة البوتان، بحي البناء الريفي ماسين، ببلدية ودائرة تيميمون.

مشيرة أن الحادث خلف اختناق ثلاث أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 09 و 53 سنة، لهم ضيق في التنفس و حالة غثيان، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور