اختناق 3 نساء بالغاز في سوق أهراس

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث اختناق 3 نساء بالغاز المتسرب من المدفأة، بالمكان المسمى مشتة الصرية، ببلدية الزعرورية ولاية سوق أهراس.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 04سا44د، من أجل حادث اختناق بالغاز المتسرب من المدفأة. بالمكان المسمى مشتة الصرية، ببلدية الزعرورية و دائرة تاورة.

مشيرة أن الحادث خلف اختناق 03 أشخاص من جنس أنثى تتراوح أعمارهم مابين 51 و 82 سنة. لهم ضيق في التنفس وحالة غثيان ، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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