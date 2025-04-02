اختناق 3 نساء بغاز أحادي أكسيد الكربون في البويرة

أُصيب 3 أشخاص باختناق وضيق في التنفس جراء تعرضهم لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي 80 مسكن بلدية المزدور دائرة برج أخريص، بولاية البويرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا44د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بحي 80 مسكن بلدية المزدور دائرة برج أخريص.

حيث خلّف الحادث تسمم 03 أشخاص من جنس أنثى تترواح أعمارهم بين 08 سنوات و 38 سنة. لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمزدور.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور