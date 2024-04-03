اختناق 4 أشخاص بالغاز السام في المدية
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث تسمم 04 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء ببلدية و دائرة تبلاط ولاية المدية.
وأفادت المصادر نفسها، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 02سا00د، من أجل تسمم 04 أشخاص. بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بلدية و دائرة تبلاط.
مشيرة أن الحادث خلف تسمم 04 أشخاص، لهم صعوبة في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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