اختناق 4 أشخاص بالغاز المنبعث من موقد فحمي بقالمة

أصيب أربعة (04) أشخاص بتسسم جراء استنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد فحمي بحي قروي ابراهيم بلدية و دائرة هيليوبوليس بولاية قالمة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 04سا05د، من أجل حادث تسمم. بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد فحمي بحي قروي ابراهيم بلدية و دائرة هيليوبوليس.

وخلف الحادث تسمم 04 أشخاص لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم مابين 20 و 28 سنة. تم اسعافهم و نقلهم الى مستشفى الحكيم عقبي، حسب ذات المصادر .

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