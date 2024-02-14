اختناق 4 أشخاص بالغاز المنبعث من موقد فحمي بقالمة
بقلم عايدة.ع
أصيب أربعة (04) أشخاص بتسسم جراء استنشاق غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد فحمي بحي قروي ابراهيم بلدية و دائرة هيليوبوليس بولاية قالمة.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 04سا05د، من أجل حادث تسمم. بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد فحمي بحي قروي ابراهيم بلدية و دائرة هيليوبوليس.
وخلف الحادث تسمم 04 أشخاص لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم مابين 20 و 28 سنة. تم اسعافهم و نقلهم الى مستشفى الحكيم عقبي، حسب ذات المصادر .
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