اختناق 4 أشخاص بغاز أحادي الكربون بالبويرة

تدخلت الحماية المدنية للبويرة، من أجل حادث إختناق 4 أفراد من عائلة واحدة، بغاز أول أكسيد الكربون، تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و42 سنة.

ودعت الحماية المدنية، جميع المواطنين إلى ضرورة إتباع الإرشادات الوقائية للحماية من أخطار هذا الغاز الصامت والمميت، من خلال تهوية المنازل ومراقبة أجهزة التدفئة حماية للأرواح البشرية.

وأضافت “في حالة تسرب الغاز أو شك بوجود غاز، ندعو الى عدم استعمال الهاتف النقال، تجنب اشعال الأضواء، تهوية المنزل، تفادي أي انفجار أو حريق، غلق حنفية الغاز الرئيسية بالمنزل، والاتصال بمصالح الحماية المدنية”.