اختناق 4 أشخاص من عائلة واحدة بغاز مسموم في مستغانم

سجلت، مصالح الحماية المدنية، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، اختناق عائلة بغاز مسموم في مستغانم. كما أشار بيان الحماية، إلى أن الحادث وقع على الساعة 23 سا 13 دقيقة، بحي 130 مسكن ببلدية سيدي علي.

في حين، أوضح البيان ذاته، أن حادث الاختناق وقع إثر استنشاق العائلة غاز أحادي الكربون المنبعث من جهاز مسخن ماء.

كما تم إسعاف الضحايا وهم 4 أفراد. حيث يتعلق الأمر بكل من (امرأة 40 سنة، طفل 15 سنة، طفلة 14 سنة وطفل 7 سنوات). أين تم إجلاؤهم إلى استعجالات الطبية بمستشفى سيدي علي في حالة مستقرة.

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