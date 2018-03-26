اختناق 5 أشخاص إثر استنشاقهم الغاز المنبعث من الموقد بقسنطينة

تسبب الغاز المنبعث من الموقد في اختناق 5 أشخاص بجبل الوحش بولاية قسنطينةاثنان منهم في حالة حرجة.

وحسب مصادر النهار، فإن الحادثة وقعت عند الساعة الواحدة ظهرا على مستوى منطقة تافرنت بأعالي جبل الوحش.

وكانت أحد البيوت المنعزلة بالمنطقة مسرحا لها، حيث تسبب الغاز المحروق المنبعث من الموقد الذي تستغله العائلة في التدفئة.

باستعمال غاز البوتان في اختناق أفرادها الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 44 سنة.

وقد مكن تدخل عناصر الحماية المدنية من تقديم الإسعافات الأولية لثلاثة منهم بعين المكان.

بينما تم نقل اثنين منهم على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات بمستسفى ابن باديس الجامعي لتلقي الاسعافات الضرورية لأن حالتهم حرجة