اختناق 7 أشخاص إثر حريق عدادات كهربائية في المدية

تدخلت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، من أجل إخماد حريق في عدادات كهربائية في عمارة بولاية المدية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحريق وقع على الساعة 00 سا و20 دقيقة، بالطابق الأرضي لعمارة تتكون ( ط، أ + 05). بحي بزيوش عمارة 62 ، ببلدية و دائرة امدية.

وتم اخماد الحريق و منع انتشاره إلى باقي الطوابق. مخلفا إصابة 7 أشخاص لهم ضيق في التنفس جراء استنشاقهم للدخان. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.