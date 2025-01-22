اختناق 7 أشخاص بالغاز السام في باتنة

أصيب 7 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي حمادة ، بولاية باتنة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وحسب المصدر نفسه، فقد تم التدخل على الساعة 22سا30د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بحي حمادة، ببلدية ودائرة عين توتة.

حيث خلف الحادث إصابة 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين (03 سنوات و 69 سنة)، لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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