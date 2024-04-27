اختناق 7 أشخاص بالغاز السام في تيبازة وجيجل

سجلت مصالح الحماية المدنية، بكل من ولايتي تيبازة ووهران حادثي تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون.

حيث أصيب 3 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية تيبازة، المنبعث من سخان الماء بحي الشهداء ببلدية و دائرة الداموس.

وتتراوح أعمار الضحايا مابين 19سنة و 53سنة من عائلة واحدة، لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

كما أصيب كذلك 04 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية جيجل.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 02سا33د، من أجل تسمم 04 أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مدفئة بحي برقوقة ببلدية و دائرة جيجل.

الضحايا هم من الجنسين وتتراوح أعمارهم مابين 08سنوات و 42سنة ، لهم صعوبة في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.