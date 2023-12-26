اختناق 8 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء بالعاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الثلاثاء، حادث تسمم ثمانية (08) أشخاص لهم حالة اختناق إثر إشتنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء، بالعاصمة.

وحسب ذات المصالح، تعرض الضحايا لاختناق إثر إشتنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء. بالمكان المسمى EPLF بلدية سيدي موسى دائرة براقي، قدمت لهم الإسعافات وتم نقلهم الى المستشفى.

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