اختناق 9 أشخاص بالغاز في الجلفة

سجلت الحماية المدنية، فحر اليوم الأربعاء، اختناق 9 أشخاص من عائلة واحدة إثر استنشاقهم الغاز في ولاية الجلفة.

كما أوضح، بيان المصلحة ذاتها، أنها “تدخلت على الساعة 5 و35 دقيقة، من أجل تقديم الاسعافات الأولية لـ9 أشخاص”. وتم تحويل الضحايا إلى المستشفى المحلي، بعد تعرضهم لبداية إختناق إثر إستنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون”. “المنبعث من مدفأة المنزل على مستوى حي تجزئة حميدي ببلدية دار الشيوخ”.

ولقي 6 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز، أمسية الإثنين، في حادث مأساوي هز بلدية عين ولمان ولاية سطيف.

وحسب ما عُلم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الضحايا توفوا اثر استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد بداخل مسكنهم بحي الشرشورة -بوجليف- بلدية عين ولمان ولاية سطيف.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 22سا32د، لأجل تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كشف النقيب احمد لعمامرة المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بسطيف، الثلاثاء، عن سبب وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة . حيث أوضح المتحدث، أن السبب راجع إلى استنشاق غاز أحادي الكربون المنبعث من المدفأة. والتي كانت قناتها الخاصة بتصريف الغازات المحروقة مسدودة بسبب الحشو.

كما رجح النقيب في تصريح لإذاعة سطيف، إلى أن وفاة العائلة كانت منذ أيام، وهذا من خلال المعاينة التي تمت على الجثث.

ولقي 9 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، الإثنين، اختناقا بغاز ثاني اكسيد الكربون ببوسعادة بولاية المسيلة.

وحسب مصادر النهار اونلاين، فيتعلق الأمر برجل وزوجته و5 أولاده وشخصين من عائلته.

هذا وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة يوم 2023/01/09 على الساعة 21سا 32 د وسط بلدية بوسعادة.

وذلك من اجل حادث اختناق 9 اشخاص بشقة تتراوح أعمارهم بين حوالي 4 سنوات و 50 سنة.