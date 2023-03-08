اختيار الرئيس المدير العام لمجمع أسمدال سفيرا لدى الجمعية الدولية للأسمدة

أعلن مجمع أسمدال – فرع مجمع سوناطراك – عن اختيار هواين محمد الطاهر الرئيس المدير العام للمجمع سفيرا ممثلا لقارة إفريقيا لدى الجمعية الدولية للأسمدة.

وذلك في إطار تجديد هياكل الجمعية الدولية للأسمدة IFA التي مقرها باريس بفرنسا، لدورة 2023 – 2024.

وجاء هذا الاختيار بعد تقديمه لبحث معمق حول وضعية الأمن الغذائي في إفريقيا وواقع سوق الأسمدة فيها.

كما حصل هواين محمد الطاهر والسيدة نوري صبرينة ،مديرة التخطيط والاستراتيجية بالمجمع أسمدال، على عضوية لجنة الأسواق الذكية لنفس الدورة.

ويأتي هذا التتويج نظير ما يعرفه مجمع أسمدال من ديناميكية جديدة سيما بعد إطلاقه لمشاريع هيكلية في مجال صناعة الأسمدة ستضع الجزائر ضمن أهم الفاعلين في السوق الدولية.

ويذكر أن الجمعية الدولية للأسمدة هي منظمة دولية غير حكومية، تضم 450 عضوا من 80 جنسية، حيث تجمع كل الفاعلين في مجال الأسمدة من منتجين ومسوقين ومعدي الخدمات وأصحاب التكنولوجيا.