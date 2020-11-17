اختيار ريم تاكوشت ضمن لجنة تحكيم مهرجان وجدة

اختيرت الفنانة الجزائرية المتألقة ريم تاكوشت لتكون عضو لجنة تحكيم مهرجان وجدة للفيلم المغاربي في طبعته الرقمية 2020.

وسيتم تنظيم فعاليات الطبعة الرقمية، ما بين من 25 إلى غاية 29 نوفمبر 2020.

و تستعد جمعية “سيني مغرب” لتنظيم فعاليات الدورة الـ9 للمهرجان المغاربي للفيلم بوجدة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تفشي جائحة كورونا.

وحسب المنظمين فقرار التنظيم الافتراضي لنسخة هذه السنة من المهرجان، يأتي بعدما استشارة المؤسسات المعنية، وبتوافق مع أصدقاء المهرجان في شتى بقاع العالم.

وسيشهد المهرجان، المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة والقصيرة.

ودعت إدارة المهرجان من كل المخرجين والمنتجين الذين قدموا طلبات المشاركة في الدورة الحضورية التي كانت مبرمجة بين ماي و جوان الماضيين، بتأكيد مشاركتهم والموافقة على الصيغة الجديدة لعرض أفلامهم.

ويأتي ذلك، من خلال ملء المطبوع الجديد للمشاركة، معلنة أنها فتحت فترة جديدة للتسجيل ستنتهي يوم 10 نوفمبر 2020.