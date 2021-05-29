اختيار مخبر أس سي فارما ضمن قائمة المنتجات الأولى وطنيا في مسابقة “Elu produit de l’année 2021”

اُختير يوم الأربعاء الموافق لـ27 ماي في فندق الماريوت بالجزائر العاصمة، المخبر Sci pharma ضمن قائمة المنتوجات الأولى وطنيا في مسابقة “Elu produit de l’année 2021”.

المخبر تحصل على جائزة أفضل منتوج وطني بعد خضوعه لتحقيق الوطني، والذي دام ستة أسابيع حول اختيار المنتوج واستبيان المستهلك، وهو التحقيق الذي أثبت جودة و نجاعة المكمل الغذائي “Lactophibre et actrofibre”.

و تجدر الإشارة إلى أن مخبر SCI Pharma، مؤسسة وطنية تعمل في ميدان المكملات الغذائية و تأسسة في سنة 2015 من طرف مجموعة من الاطباء.

وتمكن SCI PHARMA بمنتجات المكملات الغذائية من تخطية السوق الوطنية في سنة، بحيث تم وبصورة نهائية وقف استيراد هذا المنتوج في الجزائر.

تشغل شركة SCI Pharma قدرات شبابية جزائرية مبتكرة من أجل انتاج هذه المكملات الغذائية، وفي هذا الإطار قررت SCI pharma إنشاء حاضنة تجمع فيها أكبر عدد ممكن من أصحاب المشاريع المبتكرة في قطاع انتاج المكملات الغذائية.

للتذكير، فإن سوق انتاج للمكملات الغذائية عرف تغيرات كبيرة خلال هذه السنوات الأخيرة، وذلك بظهور متعاملين اقتصادين جدد في هذا القطاع.

وتضع شركة Sci pharma تحت تصرف السلطات العمومية كل الاقتراحات التي يجب أخذها من أجل تأطير هذا القطاع و تنظيمه.

كما استحوذت شركة Sci pharma خلال هذه ثلاث سنوات الأخيرة على حصص سوقية، سمحت لها بتشكيل استراتيجية تصدير منتجاتها نحو البلدان الافريقية.

وتغتنم هذه الفرصة لتناشد السلطات العمومية بتسهيل عمليات التصدير.