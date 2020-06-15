اختيار ملعب “زبانة” لإحتضان نهائي دورة كرة القدم للألعاب المتوسطية 2022

الرياضة
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اختيار ملعب “زبانة” لإحتضان نهائي دورة كرة القدم للألعاب المتوسطية 2022
بقلم كريم.تيغرمت

قررت اللجنة المنظمة لألعاب البحر المتوسط 2022، المقررة بوهران، اختيار ملعب “أحمد زبانة”، لاحتضان نهائي دورة كرة القدم الخاصة بهذه الألعاب.

ونقلت لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ملعب “أحمد زبانة”، سيشهد أعمال تهيئة كبيرة، لاحتضان هذا الحدث الكروي.

وفي المقابل، أوضح ذات المصدر، أن الملعب الجديد لوهران، سيحتضن حفلي افتتاح، واختتام هذه الألعاب، بالإضافة لمنافسات ألعاب القوى التي تعد من أهم رياضيات هذه التظاهرة.

يذكر أن دورة كرة القدم، لألعاب البحر المتوسط 2022، المقرر بوهران، ستكون خاصة بمنتخبات أقل من 20 سنة فقط.


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