اختيار هند صبري للمشاركة في “موكب المومياوات” يثير غضب المصريين!

أثار اختيار الممثلة التونسية هند صبري للمشاركة في موكب نقل “المومياوات الملكية”، غضب ودهشة كبيرة في مصر.

وبمجرد إعلان وزارة السياحة والآثار المصرية عن أسماء المشاركين في الحدث، انهالت التعليقات الرافضة لوجود صبري في الاحتفالية.

و هذا لكون الفنانة تونسية الأصل رغم زواجها من مصري، وحصولها على الجنسية المصرية وفق الدستور.

وكانت بداية الأزمة، بعد ما نشره الممثل مصطفى درويش تعليقا عبر صفحته على الفيسبوك.

و كتب درويش: “طبعا مع حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبرى وفنها، هو 100 مليون مصري معندناش حد يمثلنا فانجيب أجانب يعني”.

وانتقد الرافضون لأن تتصدر هند صبري الحدث، أن تشارك فنانة تونسية مع تجاهل العديد من المصريات.

بينما اتهم رواد تويتر هند صبري بأنها اختيرت للمشاركة عن طريق الوساطة والمجاملة.

وردت الفنانة هند صبري على كل من هاجمها وكتبت: “فخورة أني اشارك بجزء صغير جدا إلى جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة”.

وأضافت صبري: “اللي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيق”.

للعلم، سيتم نقل 22 مومياء من المتحف المصرى لمتحف الحضارة من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات.

وستبدأ الإحتفالية، بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام يوم 3 أفريل القادم.

https://www.instagram.com/p/CM32FL_Bdro/