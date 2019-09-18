اخصائيين من وزارة الداخلية لدفع مشروع المدينة الجديدة بالمنيعة

اجتمع أخصائيون وخبراء اوفدتهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمسئولين محليين بالولاية المنتدبة المنيعة و منتخبين لأجل لدفع مشروع المدينة الجديدة بالمنيعة.

لإعادة تحيين دراسة مشروع الجيوتقنية. ومدي تقدم الأشغال السابقة بالمدينةالجديدة في المنيعة وذلك من اجل إعادة بعث المشروع.

هذا و رفع الوزير الاول نور الدين بدوي التجميد عن مشروع المدينة الجديدة بالمنيعة و ذلك بعد مطالب رفعها سكانها للسلطات العليا.

واكد رئيس بلدية المنيعة بن الشيخ الصديق انه وبعد الاجتماع المنعقد مع اللجنة الموفدة بمقر الولاية بحضور الوالي المنتدب.

انه تم وضع اللمسات الأخيرة و تحيين الدراسات لأجل الانطلاق الفعلي مردفا ان البلدية بصفتها ممثلة للشعب المنيعي ستتابع و ترافق عملية إنجاز المشروع