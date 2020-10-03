اخماد جميع بؤر الحرائق المندلعة أمس بسلسلة الأطلس البليدي

تمت محاصرة واخماد جميع بؤر الحرائق التي نشبت أمس الجمعة على مستوى غابات سلسلة الاطلس البليدي.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، عن المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالبلدية، عادل الزغيمي، فقد نشبت أمس عدة حرائق على مستوى غابات الأطلس البليدي.

ومست هذه الحرائق، كل من مناطق القصطل والجلاطة بطريق الشريعة، ومنطقة سبع شهداء بسيدي المدني ببلدية الشفة، ومنطقة تبرانت ببلدية بوعرفة.

بالإضافة إلى منطقتي بوخروف وبوسردينة بادية التابعة لبلدية حمام ملوان وسيدي المهدي بادية بالصومعة.

وأشا رالزغيمي، إلى أنه قد تم اخماد عدد من هذه الحرائق، مساء أمس الجمعة.

مشيرا إلى أن تهاطل الأمطار مكن من محاصرة هذه الحرائق، التي ساهمت الرياح في انتشارها ما صعب من مهمة فرق الإطفاء.

وأكد المكلف بالإعلام أنه تم تجنيد كافة الامكانيات البشرية المتمثلة في 185 عون حماية من مختلف الرتب، من أجل محاصرة ألسنة النيران.

كما تم تسخير امكانيات مادية هامة والمتمثلة في الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات بالبليدة، وكذا الوحدة الرئيسية والثانوية لكل من موزاية وأولاد يعيش وواد العلايق وبوعينان وبوقرة والأربعاء.

وكذا وحدات القطاع لكل من الشفة وباب الجزائر وبوعرفة والصومعة حمام ملوان، يضيف ذات المتحدث.