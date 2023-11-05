 اخماد حريق بمستودع الأسمدة الصناعية وسط مدينة بجاية

تمكنت فرقة الحماية المدنية لبجاية، من إخماد حريق نشب بمخزن (مستودع) الأسمدة الصناعية (بروفيت) وسط مدينة بجاية والسيطرة على ألسنة النيران الملتهبة نتيجة المواد الكيماوية.

الى جانب تدخل فرقة الحماية لشركة سونطراك بإستعمال تقنية رش الرغوة لمنع او على الأقل التقليل من إنبعاث الأبخرة الناجمة عن إحتراق المواد الصلبة او السائلة المتواجدة بالمخزن.

وتم إحتواء رقعة إنتشار الدخان الحامل للأبخرة المنبعثة و تجنب إلحاق أضرار صحية بالسكان القاطنين بمحيط المحزن بمنطقة النشاطات الصناعية وسط مدينة بجاية.

هذا وقد تنقل الوالي كمال الدين كربوش الى عين الحادث وعاين أعمال السيطرة على الحريق الذي لم يخلف اي إصابات او خسائر في الأرواح البشرية.