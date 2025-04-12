اخماد حريق محل تجاري بالعوانة في جيجل 

اندلع حريق ظهر اليوم بمحل تجاري في حي افتيس بلدية العوانة بجيجل حسبما جاء به بيان للحماية المدنية .

وقد تدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية أفتيس مدعوم بإمدادات وحدة العوانة على الساعة 13 و 36 د ، لإخماد حريق إندلع بمحل لبيع المواد الغذائية .

تدخل الفرق مكن من حصر الحريق و إخماده نهائيا و منع انتشاره لباقي المحل

و لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في حين سجل إتلاف بعض السلع ، تجهيزات و السقف

هذا و سخرت مصالح الحماية المدنية للعملية شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف