اخماد حريق مهول شب في مصنع تهيئة الاسمنت بمستغانم

شب حريق مهول داخل مصنع تهيئة الاسمنت المسلح ببلدية ودائرة مستغانم. غير أن عناصر الحماية المدنية وبفضل تدخلها السريع تمكنت من إخماد الحريق ومنع انتشاره.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإناسعافاتها تدخلت على الساعة 23سا46د من أجل إخماد حريق .شب داخل مصنع تهيئة الاسمنت المسلح بلدية و دائرة مستغانم.

وأشار المصدر أن التدخل السريع لاسعافاتها مكن من اخماد الحريق على مستوى الحاويات. ومنع انتشاره الى الماكنات والاليات الاخرى، حيث لم يتم تسجيل اي خسائر بشرية. كما نوهت الحماية في بيانها أن عملية التبريد متواصلة.