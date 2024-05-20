اخماد حريق مهول على ضفاف وادي مكرة بسيدي بلعباس

تدخلت عناصر مركز التنسيق العملي للحماية المدنية بسيدي بلعباس، مساء اليوم، من اجل اخماد حريق على ضفاف وادي مكرة.

وحسب بيان الحماية، فلقد تلقى مركز التنسيق العملي للحماية المدنية نداء استغاثة مفاده اندلاع حريق مهول بحشائش وقصب كثيف على ضفاف وادي مكرة خلف محطة الخدمات (نفطال) بشارع قرموش محمد وسط مدينة سيدي بلعباس.

وتم تسخير فرقة الإطفاء بالوحدة الرئيسية، أين تمّ السيطرة على الحريق ومنع انتشاره الى محطة الخدمات و السكنات المجاورة دون تسجيل اصابات بشرية.