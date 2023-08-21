اخماد عدة حرائق بهذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن الحالة العامة للحرائق المندلعة في عدة ولايات من الوطن، على الساعة 18.00.

وحسب بيان الحماية المدنية، ففي ولاية بجابة فلا تزال عملية الاخماد متواصلة لحريق ويزران بلدية آيت رزين، كما تم اخماد حريق واد غار بلدية برباشة وعملية الحراسة متواصلة.

وتم أيضا اخماد حريق قماط بلدية كنيدرة وعملية الحراسة متواصلة، كما تم اخماد حريق تالة نهائيا.

اما بولاية خنشلة، فلا تزال عملية الاخماد متواصلة لحريق حريق أغروت ماراون بلدية مصارة.

وبولاية المدية، فلقد تم اخماد حريق سبت البلوط بلدية بعطة نهائيا، فيما لا تزال عملية الاخماد متواصلة بالنسبة لحريق بني خدي بلدية الحمدانية.

وبولاية تيزي وزو، لا تزال عملية الاخماد متواصلة بالنسبة لحريق آيت اومغور بلدية مشراس.

اما بولاية برج بوعريريج فلقد تم اخماد خريق غابة شيكو بلدية الجعافرة ولا تزال عملية الحراسة متواصلة.