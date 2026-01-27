إعــــلانات
اخماد نهائي لحريق مصنع الأوراق والمناديل في العاصمة

بقلم أسماء.ع
اخماد نهائي لحريق مصنع الأوراق والمناديل في العاصمة
تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق مصنع الأوراق والمناديل بالعاصمة. و منع انتشاره على الساعة 10 سا 38 دقيقة دون تسجيل خسائر بشرية .

للتذكير فإن مصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 09 سا 35 دقيقة، من أجل إخماد حريق خزان الوقود. بقاعدة الحياة تابعة لمصنع الأوراق و المناديل بلدية الرحمانية و دائرة زرالدة.

و سخرت  لهذا التدخل 6  شاحنات إطفاء،  سلم ميكانيكي، سيارة اسعاف.

