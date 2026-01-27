اخماد نهائي لحريق مصنع الأوراق والمناديل في العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق مصنع الأوراق والمناديل بالعاصمة. و منع انتشاره على الساعة 10 سا 38 دقيقة دون تسجيل خسائر بشرية .

للتذكير فإن مصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 09 سا 35 دقيقة، من أجل إخماد حريق خزان الوقود. بقاعدة الحياة تابعة لمصنع الأوراق و المناديل بلدية الرحمانية و دائرة زرالدة.

و سخرت لهذا التدخل 6 شاحنات إطفاء، سلم ميكانيكي، سيارة اسعاف.

