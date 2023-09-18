اخماد 11 حريقا في 6 ولايات 

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، عن الحالة العامة لحرائق الغابات حتى الساعة 17سا و30د.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تم اخماد حريقين بغابة عش الباز ببلدية بجاية وغابة ايوريسن بلدية أوقاس.

اما بولاية البليدة، فلقد تم اخماد حريق بالمكان المسمى الكاريار بلدية بوعينان

وبولاية جيجل فلقد تم اخماد حرائق غبابات بكل من ايمولة-ارشف بلدية القنار و بني خزر بلدية زيامة منصورية ولعقيبة بلدية سيدي معروف، فيما مازالت عملية الاخماد متواصة بمشتى خراشة بلدية العوانة.

اما بولاية سكيكدة، فقلد تم اخماد حرائق غابات الوحة بلدية عين زويت ومنطقة تاي الريو بلدية أم الطوب.

وبولاية تيزي وزو، فلقد تم اخماد حريق غابة قرية تيزي الجامع بلدية افرحونن وحريق غابة اث منصور بلدية افرحونن.

واخيرا وحسب ذات البيان، فلقد تم اخماد حريق غابة مشتة الخميس بلدية تسدان حدادة بولاية ميلة.