اخماد 20 حريقا خلال يوم واحد !

أعلنت الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي ، خلال 24 ساعة الأخيرة حتى الساعة الثامنة صباحا.

كما أشارت الحماية المدنية، إلى أنها سجلت 20 حريقا في الغابات، الأدغال و الأحراش. كما تم إخماذهم كلهم نهائيا.

ولاية عنابة

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى بحيرة فزارة بلدية برحال

تم إخماد الحريق نهائيا

ولاية تيزي وزو

كما سجلت حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى لاكرات، ببلدية ماكودة

تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق غابة، قرب المعهد، ببلدية ايلولة امالو

تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بقرية أذرار ، ببلدية افليسن

تم إخماد الحريق نهائيا.

كما تم تسجيل حريق غابة ،بقرية اغيل علي ببلدية اقبيل

تم إخماد الحريق نهائيا.

حريق أدغال و أحراش بقرية صليحا ، ببلدية ماكودة

تم إخماد الحريق نهائيا

حريق أدغال و أحراش بقرية أعباش ، ببلدية أزفون

تم إخماد الحريق نهائيا

كما نشب حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى أحلي قرية اغيا ، ببلدية أمسوحال

تم إخماد الحريق نهائيا

حريق أدغال و أحراش بقرية تازرورت بلدية ماكودة

تم إخماد الحريق نهائيا.

كما تم إخماد حريق أدغال و أحراش بقرية سمغون بلدية ماكودة.

حريق أدغال و أحراش بقرية اغولفان بلدية بني زمنزر

تم إخماد الحريق نهائيا.

كما اندلع حريق أدغال و أحراش بقرب المقبرة بلدية ذراع الميزان

تم إخماد الحريق نهائيا

ولاية بجاية

حريق أدغال و أحراش بقرية آيت أصلاح بلدية بجاية

تم إخماد الحريق نهائيا.

كما سجلت اندلاع حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى سيدي الحاج بلدية شميني

تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية تلمسان

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى ليزولونجي حي البرتقال بلدية الغزوات

تم إخماد الحريق نهائيا

ولايـة جيجل

كما اندلع حريق غابة بالمكان المسمى مشتى بلدة بلدية أراقن

تم إخماد الحريق نهائيا

ولاية سطيف

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى دوار اولاد الحاج بلدية بني عزيز

تم إخماد الحريق نهائيا.

ولاية المدية

كما تم اخماد حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى الخمايس، بلدية حناشة نهائيا.

ولاية بومرداس

حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى كدية اللبن بلدية رأس جنات

تم إخماد الحريق نهائيا.