اخماد 4 حرائق بولايتي تيزي وزو وبجاية

كشفت مصالح الحماية المدنية، يوم السبت، عن الحالة العامة للحرائق حتى الساعة 17.30 مساء.

وحسب بيان الحماية المدنية، ففي ولاية تيزي وزو فلقد تم اخماد نهائيا حريق غابة ايفداسن بلدية ايت شافع، كما تم اخماد حريق غابة تيزي يمان بلدية ايت خليلي وهو تحت الحراسة.

اما بولاية بجاية، فلقد تم اخماد حريق غابة مهوي بلدية تيشي وهو تحت الحراسة، كما تم اخماد حريق حريق غابة تاحمليت بلدية مالبو تماما.

في حين مازالت عملية الاخماد متواصلة بغابة عش الباز بلدية بجاية.