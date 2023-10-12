اخماد  5 حرائق بهذه الولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن الحالة العامة لحرائق الغابات حتى الساعة 22سا و30د.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تم اخماد حريق غابة بونعجة بلدية القرارم قوقة بولاية ميلة نهائيا.

أما بولاية تيزي وزو، فلقد تم اخماد حريقين نهائيا بكل من غابة بقرية ليمين بلدية ايفرحونن وغابة بقرية ميرة بلدية تيميزارت.

كما اخمد حريق غابة أولاد عزة بلدية الميهوب بولاية المدية، فيما تستمر عملية اخماد حريق غابة

بالمكان المسمى اكدجان بلدية أكفادو بولاية بجاية.

وبولاية جيجل فلقد تم اخماد حريق غابة بالمكان المسمى الحمارة السفلى بلدية تاكسنة.