اخماد 74 حريق تسبب في خسارة 323 هكتار من المساحة الغابية خلال 24 ساعة

الوطني
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اخماد 74 حريق تسبب في خسارة 323 هكتار من المساحة الغابية خلال 24 ساعة
بقلم شهرزاد مزياني

قامت وحدات الحماية المدنية، بإخماد  74 حريق تسببت في خسائر مقدرة بـ 323 هكتار مساحة غابية خلال 24 ساعة الأخيرة.

حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، قامت ذات المصالح بإخماد 25 حريق غابة و12 حريق أدغال و31 حريق أحراش، 16 حريق محاصيل،

هذه الحرائق تسببت في خسائر مقدرة بـ 323 هكتار مساحة غابية، 126 هكتار مساحة أدغال، 402 مساحة أحراش و حشائش، 5730 حزمة تبن و 3194 شجرة مثمرة.

وقد سجلت أهم الحرائق بولاية ميلة بـ 3 حرائق خلفت خسائر مقدرة بـ 165 هكتار مساحة غابية و 35 هكتار أحراش،

وكذا إصابة 4  أشخاص بصعوبة في التنفس من جراء دخان الحريق تم إسعافهم بعين المكان، على إثر حريق غابة نشب ببلدية تراي بينان بالمكان المسمى بني عفاق،

واضاف المصدر انه تم تسجيل إصابة  شخصين بضيق في التنفس بولاية قسنطينة،  تم إسعافهم بعين المكان،

وذلك على إثر حريق أحراش انتشر إلى مركز ردم النفايات بالطريق الوطني رقم 05 ببلدية عين السمارة.

وحاليا، تعمل وحدات الحماية المدنية مدعمة بالوحدة الجوية للحماية المدنية على إخماد 7 حرائق غابة، أدغال وأحراش

بكل من ولايات بجاية بحريقين ، تيسمسيلت، قسنطينة، برج بوعريريج، خنشلة وعين الدفلى.

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