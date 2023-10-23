اخماد 8 حرائق بهذه الولايات

تمكنت عناصر الحماية المدنية، من إخماد 8 حرائق من بين 10 اندلعت على مستوى الغابات. فيما تبقى عملية إخماد باقي الحرائق متواصلة.

وأوضحت المصالح نفسها أن حريق غابة ايت عيسى بلدية يعكورن، وحريق غابة قرية ثامضيقت بلدية تيزي غنيف. حريق غابة قرية لعواوضة بلدية ذراع الميزان، حريق غابة قرية هنية بلدية ذراع الميزان بولاية تيزي وزو تم اخمادها نهائيا.

أما بولاية بجاية، تم اخماد حريق غابة وسط المدينة بلدية ادكار نهائيا، فيما تبقى عملية اخماد حريق غابة لامزيد بلدية سيدي عيش متواصلة.

كما تم اخماد حريق غابة جنان الورد بلدية عين الزانة بولاية سوق اهراس نهائيا .

وبخصوص حريق غابة الجمعة بلدية مراد بولاية تيبازة، وحريق غابة قرية السبت بلدية الاخضرية بولاية البويرة إخمدا نهائيا.

وتبقى عملية إخماد حريق غابة تاغراست بلدية برج الطهر بولاية جيجل متواصلة.