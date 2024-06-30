اخماد 8 حرائق عبر مختلف الولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباني حتى الساعة 18سا00د.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تم اخماد حريقي نخيل بشكل نهائي بمنطقة عين بنوي بلدية الحاجب وبمنطقة السيلية بلدية اورلال بولاية بسكرة.

اما بولاية الجزائر، فلقد تم اخماد حريق محصول زراعي “حصيدة” ببلدية واد سمار .

وبولاية سطيف، فلقد تم اخماد حريقي محصول زراعي “حزم التبن + قمح” بعقبة النيقر مشتة الكركار بلدية جميلة وبدوار بوبريمة ومشتة بني مزيان بلدية القلتة الزرقاء.

وفي ولاية قسنطينة، فلقد تم اخماد حريق محصول زراعي “حزم التبن + حصيدة + قمح” باولاد رحمون مزرعة بداوي بلدية الخروب.

وبولاية بومرداس، فلقد تم اخماد حريق أشجار مثمرة بتالاعياش بلدية اعفير، فيما لا تزال عملية اخماد حريق متواصلة والذي نشب في اشجار مثمرة لعشوش بلدية حمالة بولاية ميلة.