اخماد 8 حرائق في 4 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، يوم السبت، عن الحالة العامة للحرائق حتى الساعة 22سا و30د.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تم في ولاية بجاية اخماد حرائق بكل من غابة مهوي بلدية تيشي أخمد وهي تحت الحراسة.

كما تم اخماد حرائق غابة تامنخت بلدية سوق الاثنين الحريق وغابة تاحمليت بلدية مالبو الحريق أخمد تماما .

في حين مازالت عملية اخماد حريق غابة عش الباز بلدية بجاية وغابة ايت عنان بلدية درقينة متواصلة.

اما بولاية جيجل، فلا تزال عملية الاخماد متواصلة بغابة ايمولة-اشرف بلدية القنار.

وبولاية سكيكدة، فلقد تم اخماد حريق غابة تادن بلدية واد زهور اخمد وهو تحت الحراسة.

وبولاية قالمة، فتم اخماد حريق غابة منطقة كاف الكراب جبل بني صالح بلدية مجاز الصفاء الحريق.

اما بولاية تيزي وزو فلقد تم اخماد حرائق غابة تيزي يمان بلدية ايت خليلي الحريق اخمد وغابة قرية ايفداسن بلدية ايت شافع الحريق.