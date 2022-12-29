اداراة اتحاد العاصمة تكشف تأجيل مباراتها أمام أمل الأربعاء

كشفت ادارة فريق اتحاد العاصمة، عن تأجيل مباراتها المتأخرة عن الجولة الحادية عشر من البطولة المحترفة، أمام أمل الأربعاء.

ونشرت ادارة الاتحاد بيان، عبر صفحتها الرسمية، أكدت من خلالها تأحيل هذه المباراة، بقرار من المكتب الفيدرالي.

كما أوضح مسؤولي الاتحاد، بان تأحيل هذه المواجهة، جاء قصد السماح للمنتخب الوطني المحلي بالتحضير لبطولة امم إفريقيا للمحليين.

وكانت المباراة المتأخرة لاتحاد العاصممة، أمام امل الأربعاء، مبرمجة في الفاتح جانفي بملعب الدار البيضاء.

يذكر أن الناخب الوطني مجيد بوقرة، اعتمد على تسعة لاعبين من فريق اتحاد العاصمة في التربص الأخير للمنتخب الوطني للمحليين.