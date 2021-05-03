ادارة أشانتي كوتوكو تنفي تدخل وكيل اعمال جزائري في صفقة كوامي

أصدرت إدارة نادي أشانتي كوتوكو الغاني بيانا حولة صفقة اللاعب كوامي أوبوكو الذي إنتقل إلى فريق إتحاد العاصمة خلال فترة التحويلات الشتوية الأخيرة.

ونفت إدارة الفريق الغاني تدخل وكيل أعمال جزائري “عادل حموش” في الصفقة، مؤكدة أنها تمت بين الناديين فقط.

وأدانت إدارة النادي الغاني هذا التصرف الذي كاد أن يعرقل الصفقة، فيما تقدم المناجير الجزائر ي عادل بحموش بشكوى رسمية للسفير الغاني بالجزائر بخصوص عدم الحصول على مستحقاته المالية والمقدرة بـ 45000 أورو.

فيما أكد المناجير عادل حموش امتلاكه تفويض لجلب اللاعب من ناديه اشانتي كوتوكو الغاني.