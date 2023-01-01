ادارة اتحاد العاصمة تكشف فترة غياب لاعبها الهريش

خضع الدولي الليبي زكرياء الهريش، لاعب وسط ميدان اتحاد العاصمة، لعملية جراحية، ستجبره على الغياب عن الميادين لشهر كامل.

وكشفت إدارة اتحاد العاصمة اليوم الأحد، عن خضوع لاعبها الهريش، لعملية جراحية على مستوى الغضروف.

كما أوضحت إدارة النادي العاصمي، بأن متوسط ميدانها، باشر اليوم الأحد، حصص التأهيل الوظيفي لاستعادة لياقته.

وأكد مسؤولي اتحاد العاصمة، بأن زكرياء الهريس، بحاجة لمدة شهر كامل من العلاج والراحة، قبل عودته للميادين.