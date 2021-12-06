ادارة الكناري تعين التونسي وسيم معلى مساعد للمدرب و مُحضر بدني للفريق
بقلم صافية ايبارودان
قامت إدارة فريق شبيبة القبائل بتعيين الكابتن التونسي وسيم معلى كمعد بدني للفريق و مساعد للمدرب عمار السويح.
حيث سيبدأ ابن مدينة الصفاقس العمل مع الفريق القبائلي ابتداءا من يوم الخميس المُقبل.
معلى مُتحصل على شهادة pro asiatique في التدريب و caf A وسبق له الاشراف على الاعداد البدني لنوادي عديدة مثل السيلية القطري.
وكذا النادي الصفاقسي العام الفارط والملعب التونسي الى جانب الأنيس البوسعيدي كما انه تحصل على كأس تونس.
و هو في الأصل أستاذ جامعي مُحاضر في المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
رابط دائم : https://nhar.tv/urR8Z