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الرياضة

ادارة مولودية قسنطينة تفسخ العقد بالتراضي  مع المدرب حوحو سمير

بقلم هارون بوحزام
ادارة مولودية قسنطينة تفسخ العقد بالتراضي  مع المدرب حوحو سمير
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اعلنت ادارة فريق مولودية قسنطينة  فسخ عقد المدرب سمير حوحو بالتراضي على خلفية النتائج السلبية التي عرفها الفريق منذ انطلاق الموسم و قد كانت خسارة المولودية امام جمعية الخروب في مباراة كأس الجمورية بمثابة القطرة التي افاضت الكأس بالنسبة لجماهير الفريق الذين طالبوا بتعجيل فسخ عقد المدرب “حوحو ” نظرا للنتائج السلبية المحققة .

تجدر الاشارة الى ان المدرب سمير حوحو عاد على راس العارضة الفنية للموك قبل بداية الموسم الجديد خلفا للمدرب سمير بوجعران  وبعد تولي حمزة بن راشي رآسة الفريق

رابط دائم : https://nhar.tv/y1X5Q
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