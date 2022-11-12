ادارة مولودية قسنطينة تفسخ العقد بالتراضي مع المدرب حوحو سمير
بقلم هارون بوحزام
اعلنت ادارة فريق مولودية قسنطينة فسخ عقد المدرب سمير حوحو بالتراضي على خلفية النتائج السلبية التي عرفها الفريق منذ انطلاق الموسم و قد كانت خسارة المولودية امام جمعية الخروب في مباراة كأس الجمورية بمثابة القطرة التي افاضت الكأس بالنسبة لجماهير الفريق الذين طالبوا بتعجيل فسخ عقد المدرب “حوحو ” نظرا للنتائج السلبية المحققة .
تجدر الاشارة الى ان المدرب سمير حوحو عاد على راس العارضة الفنية للموك قبل بداية الموسم الجديد خلفا للمدرب سمير بوجعران وبعد تولي حمزة بن راشي رآسة الفريق
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