ادارة رائد القبة تفتح تحقيقا في شبهة التلاعب بلقاء واد السلي

فتحت إدارة رائد القبة تحقيقا في شبهة التلاعب بنتيجة مباراة مستقبل واد السلي بعد الخسارة القاسية بخماسية مقابل اثنين.

وكشفت إدارة رائد القبة في بيان لها، نشر اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية للفريق التي قالت فيها أن المباراة صاحبتها “أحداث غريبة ادخلت الشك في صفوف الادارة و الطاقم”.

وأضافت :” لهذا قررت الادارة فتح تحقيق في شبهة التلاعب بنتيجة المباراة لصالح المراهنا في المباريات”.

و أردفت إدارة “لارسيكا” :”سيتم تقديم شكروى لدى المصالح الامنية و اي مستجدات ستقوم الادارة بابلاغ الجمهور الرياضي والانصار الاوفياء”.