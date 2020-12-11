ادانة “مير” نقاوس السابق بـ 4 سنوات حبسا نافذا بتهمة التزوير

أدانت محكمة بريكة، مير نقاوس السابق “ا ح” بـ 4 سنوات حبسا نافذا ونصف مليار غرامة، عن تهمة تتعلق بالتزوير في ملفات تسوية عقارات خاصة به وبأفراد من عائلته في حي راس العين.

وفي انتظار مثول نفس المتهم أمام القضاء، في قضايا أخرى متعلقة بالفساد، إلى ذلك أجلت محكمة بريكة للمرة الرابعة على التوالي النطق بحكم رئيس بلدية مروانة السابق “ع و”ومن معه من متهمين.

ومن بين المتهمين مع مير مروانة السابق، رجل أعمال ومنتخبين وموظفين، توبعوا في قضية استصدار رخصة بناء دون ملف قاعدي.

وفي المقابل كان وكيل الجمهورية قد التمس في حق المتهمين أحكاما بين 3 سنوات و10 سنوات.