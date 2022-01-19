ادرار.. احباط محاولة تهريب 57 طنا من المواد الغذائية

العملية مكنت من توقيف تسعة أشخاص

تمكنت قوات الدرك الوطني على مستوى الكتيبة الاقليمية الدرك بدائرة رقان الواقعة بحوالي 150 كلم جنوب عاصمة ادرار من إحباط كمية معتبرة من المواد الغدائية.

العملية تمت بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي واعوان الجمارك والامن الوطني في إطار مكافحة الجريمة بكل اشكالها والتهريب. اين تم حجز كمية معتبرة من المواد الغدائية كانت موجهة للتهريب على متن 4 شاحنات من الحجم الكبير وذلك جنوب رقان بصحراء تنزروفت بإتجاه ولاية برج باجي مختار.

وأكد قائد الكتيبة الاقليمية للدرك برقان ان هذه الكمية كانت موجهة للتهريب نحو خارج الوطن كما قدرت 57 طنا.

هذا فيما اوضح ان العملية مكنت من توقيف 9 أشخاص متورطين في هذه القضية سيتم احالتهم وتقديمهم لمصالح العدالة بالمنطقة فور الانتهاء من عملية التحقيق.