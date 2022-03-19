ادرار.. الحماية المدنية تتدخل لاخماد حريق محل لبيع الاحذية قرب سوق بودة

خلف نشوب حريق على مستوى محل لبيع الاحذية،اليوم السبت، بطريق سوق بودة وسط مدينة ادرار اضرار مادية جسيمة بهذا المحل دون خسائر بشرية.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية فور ابلاغها لاخماد الحريق وانقاذ باقي المحلات التجارية المجاورة وسط هلع كبير بين المواطنين واصحاب المحال التجارية.

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لقي شخصان مصرعهما، اثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06 في جزءه الرابط بين ادرار ورقان وبالضبط بالقرب من قصر انزقلوف.

كما تم تسجيل إصابة 5 أشخاص اخرين بجروح خطيرة بحسب مصالح الحماية المدنية.

ووقع هذا الحادث اثر اصطدام بين سيارتين سيارة سياحية من نوع”اكسنت” وسيارة رباعية الدفع من نوع “طويوطا”.

لتقوم مصالح الحماية المدنية بنقل الضحايا الى مستشفى رقان فور تدخلها في الحادث.

بينما فتحت قوات الدرك الوطني تحقيقا في الاسباب الحقيقية لهذا الحادث الاليم.

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تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار من حجز 5920 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عملية الحجز تمت بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي. في عملية مشتركة وفي إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها. وجاءت على إثر معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن تم استغلالها بإحكام.

كما قامت مصالح الأمن بوضع كمين تم على إثره توقيف شخص وححز كمية معتبرة من المخدرات، تتمثل في 5920 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل كانت موجهة للترويج في مدينة ادرار.

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