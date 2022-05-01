ادرار .. انتشال جثة شخص بعد سقوطه داخل بئر بعمق 20 متر في رقان

تمكنت عناصر الحماية المدنية بالوحدة الثانوية بدائرة رقان 150 كلم جنوب عاصمة الولاية ادرار .دقائق قبل الافطار من ليلة السبت الى الاحد من انتشال جثة شخص.

وذلك بعد سقوطه داخل بئر يتحاوز عمقه 20 متر وبعمق 12 متر من المياه. وذلك بعد تلقيها لنداء من طرف مواطني الجهة قصد التدخل من اجل انقاذه.

حيث استغرقت العملية حوالي ثلاث ساعات الى ان تم استخراج الضحية متوفي رحمه الله.

لقيت رضيعة تبلغ سنتين مصرعها، أمسية اليوم، إثر سقوطها في بئر بدوار الخرارزة ببلدية عشعاشة في ولاية مستغانم.

وسجلت مصالح الحماية المدنية لدائرة عشعاشة، تدخلها في حدود الساعة 20:30 مساءً.

وذلك من أجل انتشال رضيعة تبلغ سنتين، سقطت في بئر غير مرخّص وبدون سياج عمقه حوالي 10 أمتار به ماء حوالي مترين، متواجد بدوار الخرارزة ببلدية عشعاشة.

ليتم انتشال الرضعية متوفية من داخل البئر، وتحويلها لمصلحة حفظ الجثث باستعجالات الطبية بمستشفى عشعاشة.

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