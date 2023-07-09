ادرار.. ايداع 5 اشخاص الحبس بعد تورطهم في جريمة قتل قابض بريد بحي ادغا

أمر قاضي التحقيق بمحكمة أدرارـ ايداع 5 أشخاص الحبس المؤقت بعد تورطهم في جريمة قتل قابض بريد بحي ادغا.

وحسب بيان المحكمة، فلقد تم تقديم، اليوم الأحد، 5 أشخاص امام نيابة الجمهورية لمحكمة ادرار.

والذين تورطوا في قضية القتل العمد التي راح ضحيتها رئيس مركز بريد الجزائر أدغا بأدرار (ب.ع.ق).

اين تم متابعة الأول والثاني بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الأعداد لجناية، جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجناية السرقة بظرفي التعدد والتسلق.

فيما تمت متابعة الثالث والرابع بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية والمشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة بظرفي التعدد والتسلق.

وتوبع المتهم الخامس بتهم اخفاء اشياء مسروقة او متحصلة من جناية وعدم الابلاغ عن جناية.

لتتم احالة المتهمين على قاضي التحقيق لدى محكمة ادرار مع التماس اصدار اوامر ايداع في حق جميع المتهمين.

وبعد استجوابهم من طرف قاضي التحقيق، تم اصدار اوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.