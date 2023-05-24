ادرار.. توقيف 3 أشخاص وحجز أوراق نقدية مزورة بدائرة زاوية كنتة

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة زاوية كنتة بولاية أدرار وفي إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وعلى اثر ورود معلومات مفادها تداول أوراق نقذية مزورة من فئة 2000 دج.

وبعد تحريات فرقة الشرطة القضائية من توقيف 3 أشخاص بحوزتهم أوراق نقدية مزورة من فئة 2000دج تحمل نفس الأرقام كانوا بصدد شراء بعض السلع بها من المحلات التجارية.

وبعد مباشرة إجراءات التحقيق، تم ضبط بمنزل أحد المشتبه فيهم ثلاث أوراق نقدية من فئة 2000دج مزورة.

ومواصلة لعمليات التفتيش تم ضبط بمنزل مشتبه ثاني 523 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج و18 قصاصة ورق بيضاء بها مسحوق أسود كانت مهيئة للتزوير.

حيث تمثلت المحجوزات الاجمالية في: 531 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000دج بقيمة اجمالية 1.062.000.00دج و18 قصاصة ورق بيضاء بها مسحوق مهيئة للتزوير ومبلغ مالي حقيقي بقيمة 20.000.00دج من عائدات عملية التزوير هاتف نقال متعدد الوسائط.

وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رقان ليتم إيداعه الحبس المؤقت.

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