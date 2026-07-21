ادعاءات بترهيب المصطافين باستغلال كلب.. ولاية تيبازة توضح

فنّدت مصالح ولاية تيبازة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تفيد بأن شخصا بشاطئ مطاريس يستغل كلبا لترهيب المصطافين والعائلات وإجبارهم على كراء الطاولات والمظلات، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الولاية، في بيان، بأن الصورة المتداولة للشخص المذكور برفقة كلبه تعود إلى سنة 2023، ولا تمُت بصلة إلى الموسم الصيفي الحالي. مشيرة إلى أن إعادة تداولها وإرفاقها بادعاءات حديثة يعَدُّ تضليلا للرأي العام وإخراجًا لها من سياقها الحقيقي.

وأكدت ولاية تيبازة أن مختلف الشواطئ عبر إقليم الولاية تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة من طرف السلطات العمومية والمصالح الأمنية والهيئات المختصة، من أجل ضمان مجانية الولوج إلى الشواطئ، وحماية المصطافين، والتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون.

ودعت الولاية المواطنين إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج معلومات أو أخبارا مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بطمأنينة المواطنين.