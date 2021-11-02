ادم زرقان يدخل مفكرة عملاقي الكرة الإيطالية

كشف موقع “أم أسي في فوت” البلجيكي أن الدولي الجزائري أدم زرقان يتواجد ضمن إهتمامات كل من نادي أسي ميلان و إنتر .

وقال التقرير الذي تناقله الإعلام ،اليوم، أن كشافي “الروسونيري” و “النيراتزوري” تنقلوا إلى بلجيكا لمتابعة ما قدمه الجزائري في لقاء شارل لوروا أمام أوبن خلال الجولة الماضي.

كما كشف عن تواجد كشافين من فريق نيس في نفس اللقاء، و قال أن إدارة النادي الفرنسي تنوي استقدام أدم بعد نجاح تجربة كل من زميليه السابقين عطال وبوداوي.

وربطت تقارير سابقة إسم إبن مدينة سطيف بكل من نادي لايبزيغ الألماني ولانس الفرنسي إلى جانب نابولي الإيطالي في وقت سابق.

يذكر، ان خريج أكاديمية بارادو أصبح المطلوب رقم واحد في بلجيكا بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي يقدمها رغم أنه لم تنقل إلى فريقه الحالي الصيف الماضي.

ويملك زرقان هدف واحد في رصيده مع تمريرتين حاسمتين.

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