ادم وناس يقترب من الدوري السعودي

دخل الدولي الجزائري ادم وناس اهتمامات نادي الشباب السعودي الناشط في دوري روشن السعودي حسب صحفية “إيكيب” الواسعة الانتشار في فرنسا.

و كشفت “إيكيب” عن دخول الشباب السعودي في مفاوضات مع لاعب ليل الفرنسي، قصد ضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، والذي قد يكون جديد النادي السعودي الذي ينشط له النجم راكيتيش وعدد من اللاعبين، فيما يدربه بيريرا البرتغالي.

كما قالت مصادر سعودية، أن عدد من الفرق مهتمة بضم صاحب القدم اليسرى السحرية في شاكلة نادي الاتفاق و القادسية.

وسبق لمدرب نادي ليل الفرنسي، أن أعلن عن انهاء عقد وناس بسبب اخلاله بالنظام العام للفريق، وهو عدم انتظامه في التدريبات.